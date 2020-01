Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio acumula para R$ 35 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.226 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça (21), em São Paulo. O prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso é que o valor chegue a R$ 35 milhões.

As dezenas sorteadas foram as seguintes: 02 - 04 - 07 - 16 - 30 - 38.

A quina teve 43 apostas ganhadoras; cada uma ganhará R$ 46.161,97. Já a quadra teve 3.798 apostas ganhadoras; cada uma vai receber o prêmio no valor de R$ 746,62.

O próximo sorteio será nesta quinta (23) devido à Mega Semana de Verão, que altera os sorteios da semana, que normalmente acontecem apenas às quartas e sábados.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.