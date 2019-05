Narcotráfico esconde cocaína em carga de frutas no porto de Natal; veja imagens

Foto: PF no Rio Grande do Norte

A Polícia Federal do Rio Grande do Norte realizou a terceira apreensão de drogas no Porto de Natal, em 2019. Uma carga de cocaína com peso estimado de 1,38 tonelada foi apreendida em meio a um carregamento de mangas, que seria embarcada para o terminal de Roterdã, na Holanda. A corporação forneceu ao Diário do Nordeste imagens do momento em que o carregamento com a droga foi descoberto, ontem.

Já a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) informou que "o entorpecente foi detectado acondicionado no container, levando a crer que não foi inserido dentro da área portuária". Em nota divulgada à imprensa, a autoridade portuária destacou a atuação conjunta para realizar essa apreensão. "Além da PF, a CODERN facilita a operação integrada com a Receita Federal, Anvisa, Capitania dos Portos e Ministério da Agricultura", comunicou.

As primeiras apreensões de drogas no terminal marítimo da capital potiguar ocorreram em fevereiro, totalizando 3,3 toneladas de entorpecentes flagradas junto a frutas (melão e manga) que seguiam para a Europa. Quanto à essa realidade, a CODERN inclui como foco de sua diretoria "uma série de aprimoramentos na segurança do Porto de Natal de forma a recuperar a certificação do Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS CODE) e obtenção de um scanner".

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o delegado regional de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, Agostinho Cascardo, informou que investigações ainda estão em andamento para descobrir quem está por trás desse esquema de narcotráfico internacional. Por isso, a corporação não pode detalhar o andamento das apurações. Por enquanto, ninguém foi preso. O destino das 4,4 toneladas de cocaínas apreendidas em fevereiro e ontem será a incineração.

"O Porto de Santos, em São Paulo, começou a fazer muitas apreensões de drogas. Lá existe scanner de cargas. Diante disso, o tráfico busca diluir o risco de embarcar toneladas de drogas e começou a subir para o Norte e Nordeste em busca de portos alternativos. O de Natal não tem scanner ainda", afirmou o delegado, acrescentando que a descoberta dos entorpecentes pela PF foi auxiliada por informações captadas pela investigação da inteligência marítima, envolvendo também a Receita Federal.

O Estado vizinho ao Ceará é atualmente um dos destaques da fruticultura nacional, tendo até ultrapassado o Ceará, tornando-se o maior exportador brasileiro de melão.