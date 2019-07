Mulheres são maioria em inscrições do Enem 2019

A presença feminina é maioria no número de inscrições do Enem 2019. É o que mostra os indicadores divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com o perfil dos candidatos a uma vaga no ensino superior. Segundo o levantamento, as mulheres representam 59,9% do total de inscritos no exame.

Perfil dos candidatos Enem 2019

Os dados do Inep mostram ainda que a principal faixa etária de inscritos é entre os 21 e 30 anos. Um fator que chamou atenção neste ano é o número de candidatos com idade superior aos 60 anos. Foram quase dez mil inscritos com esse perfil. O Enem é a maior porta de entrada para a educação superior. A idade dos inscritos demonstra a busca constante por qualificação profissional.

Outro número surpreendente neste ano é o de treineiros - estudantes que não concluíram o ensino médio, mas desejam experimentar como é o formato da prova, os conteúdos cobrados e a rotina do candidato. No Enem 2019 foram 616.673 de treineiros, que equivale a 12,1% dos inscritos

Enem 2019

As provas do Enem 2019 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês. Através do exame, estudantes buscam uma oportunidade para ingressar em instituições de ensino superior públicas e privadas do Brasil e de Portugal.