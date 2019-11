Mulher é atingida por fio energizado e morre eletrocutada durante temporal em SP

Uma mulher de 40 anos morreu eletrocutada durante o temporal que atingiu São Paulo no início da noite de ontem (5).

Maria Aparecida Cardoso caminhava na calçada da rua Luís de Oliveira, no Capão Redondo (zona sul), quando encostou em um fio energizado que estava solto de um poste.

O Corpo de Bombeiros diz ter sido acionado às 19h03 para atender a ocorrência. O órgão de resgate enviou três equipes, sendo que a primeira só chegou ao local 30 minutos depois e constatou que Cardoso já estava morta na calçada.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada dos peritos da Polícia Civil. O acidente deixou parte do bairro sem energia elétrica por ao menos sete horas.

A Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo, disse que a fiação caiu "durante as fortes chuvas, com ventos e raios, que atingiram a capital paulista". O cabo é de média tensão e se partiu, completou a empresa por meio de nota.

A Enel também se colocou à disposição das investigações da polícia e disse que vai prestar assistência à família de Cardoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a capital paulista contabilizou 182 quedas de fiação elétrica entre janeiro e outubro deste ano -o número é um pouco menor entre os registros no mesmo período do ano passado, com 185 casos.

No mesmo período, 102 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros após levarem choques elétricos em contato com fios soltos. Destas, a corporação não sabe dizer quantas morreram.

Em 2017, o então prefeito e hoje governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prometeu retirar ao menos 3.000 postes de energia das ruas da capital paulista com um projeto em parceria com a Enel por meio do enterramento de 66 km de fios da rede elétrica em 137 vias da cidade até 2020.

A primeira etapa das obras começou na região central, em bairros como Santa Cecília, Bom Retiro, Brás, República, Bela Vista, Consolação e Jardins.

Temporal

O temporal deixou todas as regiões de São Paulo sob risco para alagamentos, além das marginais Tietê e Pinheiros ao longo de três horas. O alerta terminou às 20h20.

O aguaceiro inundou ruas, avenidas e fez o córrego Ipiranga transbordar. O Corpo de Bombeiros atendeu 22 ocorrências relacionadas a enchentes e outras 34 sobre queda de árvores.

Os maiores volumes de chuva foram registrados na Vila Mariana (38,6 mm), Jabaquara (37,5 mm), Santo Amaro (36,6 mm), Penha (35,2 mm) e Pinheiros (32,6 mm), segundo dados das estações meteorológicas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura.

A temperatura nesta quarta-feira (6) começou amena. De acordo com o CGE, ventos que sopram do mar em direção ao continente favorecem o aumento da umidade e a formação de muitas nuvens.

"Por conta disso, a temperatura terá discreta elevação e há condições para chuviscos ocasionais. Hoje [quarta], a temperatura máxima alcança os 23ºC e a umidade relativa do ar supera os 70%", diz o CGE.