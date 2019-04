Morre menino retirado com vida dos escombros de prédios que desabaram no Rio de Janeiro

Um menino de 12 anos, identificado como Hilton Guilherme Sodré Souza, que chegou a ser retirado com vida de um dos prédios residenciais que desabaram no Rio de Janeiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital Miguei Couto. O pai da criança está desaparecido e a mãe segue internada. Na madrugada deste sábado (13), os bombeiros resgataram mais dois corpos, de um homem e de uma mulher. No total, cinco pessoas morreram no local.

O desabamento de dois prédios residenciais no início da manhã de sexta-feira (12), na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou ao menos sete mortos. Hilton foi encontrado em um dos prédios com vida por bombeiros na noite de sexta, após uma operação de resgate que levou horas, pois seu corpo estava preso sob os escombros, parcialmente soterrado por pedras.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dez pessoas foram socorridas com vida. Uma das vítimas chegou a ser levada à unidade da Unimed na Barra da Tijuca, mas não resistiu e morreu. Os bombeiros continuam o trabalho de busca por 12 desaparecidos.

A região é de difícil acesso, está sob o domínio de milícias e os veículos de resgate estão tendo dificuldades para chegar ao local, por conta do excesso de lama, recorrência das chuvas da última segunda (8). O local foi bastante castigado pelo temporal que alagou ruas, avenidas, casas e matou dez pessoas em várias partes da capital fluminense.

Segundo os primeiros relatos dos sobreviventes, os edifícios tinham quatro e seis andares e ainda estavam em obras. Ao menos quatro famílias viviam nas construções. Antes da queda, foram ouvidos grandes estalos na estrutura.

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), esteve no prédio que desabou na manhã desta sexta. Ele saiu sem falar com a imprensa e foi vaiado por moradores da região. A prefeitura informou apenas que os prédios eram irregulares.

O governador do estado, Wilson Witzel (PSC), lamentou as mortes. "Infelizmente, já há mortos e feridos vítimas do desabamento da Muzema. Situação lamentável, que acompanho com atenção", escreveu no Twitter. A Defesa Civil isolou uma grande área no entorno do acidente porque, segundo os moradores, nos prédios vizinhos aos que desabaram também foram registrados grandes estalos.