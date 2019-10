Morre Maurício Sherman, diretor da Rede Globo e um dos pioneiros da televisão brasileira

Morreu na manhã desta quinta-feira (17) Maurício Sherman, diretor da TV Globo e pioneiro da televisão brasileira. A informação é do portal G1. Sherman tinha 88 anos e morreu em sua casa, no Rio de Janeiro, segundo familiares.

Maurício Sherman Nizenbaum é natural de Niterói, no Rio de Janeiro e foi um dos criadores do Fantástico e diretor execultivo da Central Globo de Produção, dirigindo programas como 'Faça Humor, Não Faça Guerra', Domingão do Faustão e Chico Anysio Show. Após quinze anos na direção geral do Zorra Total, ele encerrou suas atividades no programa em 2014.

Sherman também tranalhou na Rede Bandeirantes, como comentarista, e na Rede Manchete. Ele é filho de um casal de judeus poloneses e morou no Rio de Janeiro por quase toda a sua vida, começando a vida artistíca como ator e dublador.

A causa da morte não foi divulgada.