Modelo que morreu durante desfile tinha doença congênita, suspeitam médicos

O responsável pela agência de Thales Soares, BASE mgt, Rogério Campaneli, afirmou que os médicos do Hospital Sorocabano que atenderam o rapaz suspeitam da existência de uma doença congênita.

Conhecido como Tales Cotta, o modelo morreu após uma queda durante o desfile da grife Ocksa na noite de sábado (27).

"Os médicos que conversaram com a gente falaram que quando o Tales caiu a morte cerebral já existia. Os médicos tentaram durante 1h20 a reanimação do coração. Mas o socorro não iria adiantar", disse.

De acordo com ele, o IML (Instituto Médico Legal) informou que foi morte súbita e que o laudo deve sair entre 60 e 90 dias.

Campaneli afirmou que modelos que estavam com Tales no backstage relataram que ele parecia bem. "Ele estava numa plenitude total. As pessoas dos backstage falaram que ele estava brilhando muito. É uma coisa inexplicável".

O agente afirma que ele havia passado por exames devido ao trabalho. Além disso, para participar do evento, teve de apresentar um atestado de saúde.

Campaneli afirma que Tales, há um ano e oito meses na agência, estava em "plena ascensão". "Ele era muito focado, as coisas estavam dando certo. Ele iria gravar um comercial de uma marca de combustível por causa da diversidade", disse.

Tales também deveria participar neste ano de um desfile em Milão, na Itália.

O estilo do modelo, magro, cabelo platinado e com a cara da diversidade, está em alta, segundo o agente. "Mas nele a magreza era genética. Não tem nada a ver com parar de comer. A gente via nele o potencial por ser uma pessoa focada, que não se drogava, não saía toda noite".

Tales morava em São Paulo e fazia parte do casting da Base MGT há um ano e meio. Segundo post da agência, o profissional já tinha participado de edições anteriores da SPFW e do evento de moda Casa de Criadores.

No Instagram, além da carreira na moda, Tales destacava que era vegetariano e formado em educação física.

Sem histórico de doenças

Aos 25 anos, o modelo não tinha histórico de ataque de epilepsia ou desmaios, de acordo com informações de familiares.

"Estamos assustados, ele era muito saudável, praticava exercício todos os dias", disse sua irmã Gabrielle Gomes, em entrevista ao site G1. Ela contou que minutos antes do desfile, havia conversado com Tales, ao lado de sua mãe Heloisa Gomes, por vídeo chamada. "Ele estava bem e disse que tinha acabado de comer um bolo de cenoura quando falou com a gente", contou Gabrielle, desmentido os boatos de que Tales não havia se alimentado e a queda na passarela pudesse ter ocorrido em função da falta de comida.

O corpo de Tales está sendo velado na manhã desta segunda-feira (29), na Capela Velório do Hospital César Leite, em Manhuaçu, no estado de Minas Gerais. O enterro está marcado também para esta segunda, às 17h.