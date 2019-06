Ministro da Educação toca Luiz Gonzaga para provar origem cearense; VÍDEO

Paulistano, o ministro da Educação Abraham Weintraub gravou um vídeo no qual afirma ter família cearense e, "para provar" sua ascendência, toca em sua gaita a música "Baião". A composição é do pernambucano Luiz Gonzaga e do cearense Humberto Teixeira.

O vídeo foi gravado em maio durante uma visita do deputado federal Dr. Jaziel (PL-CE) ao ministério da Educação e divulgado nas redes sociais do deputado.

"Estão falando por aí que minha família não é do Ceará. O Dr. Jaziel é testemunha que eu tenho os dois pés lá no Ceará. Um abraço para Santa Quitéria, um abraço para Ipu e para a metrópole Estados Unidos do Sobral", afirmou o ministro, que nasceu em São Paulo (SP).

O deputado, por sua vez, afirma no vídeo que o ministro "já provou que é cearense de sangue": "É um cearense ilustre que está aqui em Brasília e vai ajudar o Ceará e o Brasil", afirma.

Há 20 dias, quando participou de uma sabatina na Câmara dos Deputados, o ministro já havia afirmado ter família no Ceará - disse ser descendente dos Vasconcelos da cidade de Sobral e dos Aragão da cidade de Ipu. "Eu não sou cearense, mas minha família tem raízes profundas no Ceará [...] Eu duvido alguém aqui tocar xote como eu toco", disse.

Na ocasião, afirmação gerou estranheza em deputados federais cearenses, que desconheciam a ascendência do ministro.