Ministro da Educação orienta escolas a se planejarem para 'aulas remotas' por causa do coronavírus

O ministro da Educação Abraham Weintraub se pronunciou por meio de um vídeo publicado em rede social, nesta quarta-feira (11), recomendando escolas e unidades educacionais do Brasil a adotarem medidas de ensino “remoto” e evitar aglomerações, por causa do coronavírus. Ele afirma que “não há razão alguma para pânico”, mas orienta as instituições a se planejarem para a possibilidade de “medidas emergenciais pontuais”. O Brasil tem 37 casos confirmados.

“Uma cidade ou região que precise ter uma atenção mais especial, pra que nós tenhamos pronto um plano de aulas remotas, manda as aulas pros alunos, disponibiliza e-mail, YouTube, Skype, internet. Pra evitar aglomeração, evitar transmissão mais aguda do coronavírus”, explicou

A maioria dos casos confirmados, 19 deles, estão em São Paulo.

Também foram registrados casos no Rio de Janeiro (10), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1), Alagoas (1) e Distrito Federal (1).

“Por parte do Ministério da Educação, nós já estamos nos preparando, sempre orientados pelo Ministério da Saúde, para caso venha acontecer qualquer coisa, os danos sejam os menores possíveis”, completou o ministro Weintraub.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) decidiu, nesta quarta (11), declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo.

"Consideramos que a covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva em Genebra.