Ministério da Saúde lança aplicativo e pacote de figurinhas sobre prevenção do coronavírus

O Ministério da Saúde desenvolveu um aplicativo para facilitar o acesso à informações seguras sobre o Coronavírus. A ferramenta está disponível para celulares android e IOS.

A plataforma on-line disponibiliza dicas de prevenção, descrição de sintomas, formas de transmissão, um mapa das unidades de saúde e até uma lista de notícias falsas que foram compartilhadas sobre o assunto.

As figurinhas alertam sobre cuidados necessários para prevenir coronavírus Reprodução

O ministério também disponibilizou um pacote de figurinhas para o aplicativo Whatsapp com dicas de como se prevenir do vírus. As imagens chamam a atenção para a importância de lavar as mãos.

A população também pode fazer uso de um número de Whatsapp para o envio de mensagens com notícias compatilhadas em massa para as informações serem apuradas pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. O número para contato é (61) 99289-4640.