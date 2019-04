Menino é encontrado com vida debaixo de escombros no Rio de Janeiro

O menino Hilton Guilherme, 12 anos, foi encontrado com vida, no fim da noite desta sexta-feira (12), em meio aos escombros dos prédios que desabaram em Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Guilherme estava lúcido e falando, quando foi retirado pelos Bombeiros do local. Os pais do garoto, Maria Nazaré, 35, e Hilton Rodrigues, 34, ainda continuam desaparecidos no local.

Pelo menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas no desabamento de dois prédios na manhã desta sexta, na comunidade do Muzema. Os edifícios ficavam no Condomínio Figueira.

Com o resgate de Guilherme, sobe para 10 o número de pessoas retiradas do local com vida - uma outra criança, Clara, também foi encontrada nesta tarde. O Corpo de Bombeiros estima que cerca de 13 pessoa ainda estão desaparecidas.

