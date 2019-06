Menina desaparecida é encontrada em estrada com cachorro de estimação em SC

O desaparecimento de uma menina de dois anos no sul de Santa Catarina terminou com um final feliz. A criança foi encontrada, nesta quinta-feira, na cidade de Imaruí (sul catarinense), caminhando por uma estrada, perto do local do desaparecimento, junto com seu cachorro de estimação, informou o G1. A garota passa bem.

A criança foi localizada pelas equipes de busca e cães farejadores. Quando a menina desapareceu estava acompanhada com dois cães, sendo que um voltou para a casa da família. Segundo a corporação, a criança estava em um carro dentro do sítio dos pais na localidade de São Tomás, quando desapareceu, noticiou o portal da Globo.

A menina é filha de um bombeiro de Armazém, cidade vizinha. O carro onde a criança foi vista pela última vez estava a cinco metros da casa da família, no portão de acesso. Um posto de comando, onde são traçadas as estratégias de atuação, foi instalado no local.

Durante a madrugada desta quinta, 25 bombeiros militares e cinco comunitários foram divididos em equipes. Também participaram da operação um binômio deslocado de Florianópolis pelo helicóptero Arcanjo, outro de Brusque e um da Polícia Militar.

Três duplas de mergulhadores fizeram buscas na cachoeira que passa pela propriedade. Alguns pontos têm até cinco metros de profundidade. Uma câmera térmica e três drones foram usados nos trabalhos.