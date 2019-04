Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 90 milhões nesta quarta-feira (24)

Acumulada há nove concursos, a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 90 milhões para quem acertar as seis dezenas na noite desta quarta-feira (24). O sorteio acontece às 20 horas (horário de Brasilia) na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) desta quarta-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Segundo a Caixa Econômica Federal, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá mais de R$ 334 mil em rendimentos mensais. O rendimento pode ser ainda maior se o sortudo investir no Tesouro Direto Selic ou aplicar em um CDB com rentabilidade superior a 100% do CDI.

Se a vontade é comprar itens e não guardar o montante, será possível adquirir 30 apartamentos de luxo, com carro na garagem, mobiliados, nas melhores localizações do país.