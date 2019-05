Mega-Sena sorteia 3º maior prêmio da história nesta quarta-feira (8)

O terceiro maior prêmio da Mega-Sena regular será sorteado nesta quarta-feira (8) após 13 concursos consecutivos em que ficou acumulado, um recorde na história da loteria. A estimativa é de que o ganhador levará para casa R$ 170 milhões. Considerando também os sorteios especiais da Mega da Virada, este é o 13º maior prêmio já pago pela loteria.

A Mega-Sena já acumulou por dez ou mais vezes consecutivas em 18 oportunidades. Nunca antes, porém, por 13 vezes seguidas.

Existem 10 tipos de apostas que uma pessoa pode fazer na Mega-Sena, desde 6 até 15 dezenas.

O jogo simples, com 6 números, custa R$ 3,50. O jogo com o maior número de dezenas custa R$ 17.517,50. Uma saída comum para aumentar as chances e não desembolsar tanto dinheiro é participar de bolões.

Apenas dois concursos, realizados em 2015, pagaram mais do que será pago desta vez. Naquele ano, em novembro e dezembro, os valores chegaram, respectivamente, a R$ 205.329.753,89 e R$ 197.377.949,52. Outros dois concursos, realizados em dezembro de 2011 e em novembro de 2015, também pagaram o valor de R$ 170 milhões.

A última Mega da Virada, que costuma pagar os valores mais altos, superou a estimativa inicial da Caixa, que era R$ 280 milhões. O prêmio foi de R$ 302,5 milhões, dividido entre 52 apostadores. Cada um dos sortudos recebeu pouco mais de R$ 5,8 milhões.