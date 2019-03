O terceiro sorteio da Mega-Semana de Carnaval pode pagar um prêmio de R$ 73 milhões para quem acertar os seis números do concurso 2.130 da Mega-Sena, na noite deste sábado (2).

O prêmio acumulou novamente e o sorteio será realizado, às 20h (horário de Brasília), diretamente do Caminhão da Sorte, que está na cidade de Videira (SC).

As apostas podem ser realizadas até às 19h nas casas lotéricas ou pela internet. Caso o ganhador decida investir todo o prêmio na Poupança da CAIXA, o prêmio renderia mais de R$ 271 mil por mês.

O valor também seria suficiente para comprar 36 apartamento de luxo, mobiliados e com carro na garagem, nas melhores localidades do país.

Como jogar

Dentre os 60 números disponíveis, você marca seis no cartão. É possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5, além dos 6 números sorteados A aposta mínima é de R$ 3,50.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.