Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 190 milhões

Nenhum apostador acertou os seis números do concurso 2.235 da Mega-Sena e o prêmio acumulou. O valor estimando para o próximo concurso é de R$ 190 milhões. Os números sorteados na noite desta quarta-feira (19) foram: 14 -18 - 30 - 35 - 55 - 57.

O prêmio está acumulado há 15 concursos consecutivos. A última vez que houve ganhador do prêmio principal foi no dia 31 de dezembro de 2019 na ocasião do concurso especial da Mega da Virada. O prêmio de R$ 300 milhões foi divido entre quatro ganhadores.

A quina teve 133 ganhadores e cada um vai receber um prêmio no valor de R$ 69.161,57. Já a quadra vai pagar R$ 1.104,72 para cada um dos 11.895 ganhadores.

O próximo sorteio será realizado na noite do sábado (22). As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.