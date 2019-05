Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 275 milhões no próximo sábado (11)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena. O prêmio acumulou em R$ 275 milhões para o sorteio a ser realizado no próximo sábado (11). Esta é a 14ª vez consecutiva que o prêmio acumula.

As dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira (8) em São Paulo foram 21 - 23 - 37 - 44 - 46 - 48.

496 apostas acertaram cinco dezenas e levaram cada uma o prêmio de R$ 35.200,20. Outras 32. 880 apostas conseguiram acertar quatro dezenas e vão ficar com o prêmio de R$ 758,57.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.