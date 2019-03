Mega-Sena acumula e pode pagar 33 milhões nesta quarta-feira

Acumulada, a Mega-Sena pode pagar R$ 33 milhões nesta quarta-feira (20). De acordo com a Caixa, o valor é suficiente para comprar 220 carros de luxo. As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas. O sorteio do concurso 2.135 da modalidade será realizado no Caminhão da Sorte, que nesta semana está estacionado na Av. Pedro Duarte Amoroso, no bairro Itamarati, em Cravinhos (SP).

É possivel também realizar apostas através da plataforma de Loterias Online da Caixa pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos, realizar cadastro e fazer aposta mínima de R$ 30,00, seja Mega, Lotomania, Lotofácil e todas as outras modalidades.