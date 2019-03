Mega-Sena acumula e paga prêmio de R$ 73 milhões no sábado de Carnaval 

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.129 da Mega-Sena realizado na noite desta quinta-feira (28), no Caminhão da Sorte, em Videira, Santa Catarina.

O prêmio acumulou e chegou a R$ 73 milhões para o sorteio a ser realizado no próximo sábado, 2 de março.

Os números sorteados na noite deste quinta-feira (28) foram: 06 - 12 - 31 - 32 - 46 - 60.

Durante a semana que antecede o Carnaval, a Caixa Econômica Federal realiza três sorteios da Mega-Sena. Normalmente só são realizados dois por semana.

O sorteio a acontece a partir das 20h e as apostas podem ser realizadas até as 19h, pelo horário de Brasília.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.