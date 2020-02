MEC divulga lista de espera do Sisu para as universidades

O Ministério da Educação (MEC) informou que as convocações da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020 começaram nesta segunda-feira (10). Cada instituição segue o cronograma próprio para realizar a chamada da lista e efetivar a matrícula.

A lista de espera é formada pelos candidatos que se inscreveram no Sisu, mas não foram selecionados nas duas opções de curso escolhidas. Com isso, as universidades podem preencher as vagas que não foram ocupadas na primeira chamada do Sisu.

A adesão à lista de espera ocorreu de 29 de janeiro a 4 de fevereiro.

O cronograma inicial previa que a divulgação da lista ocorresse na sexta-feira (7), mas a data foi adiada pelo MEC.

Para o primeiro semestre de 2020 valerão as notas do Enem 2019. Os resultados das provas, que foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, foram divulgados em janeiro na Página do Participante e no aplicativo do Enem. Para acessar, é preciso informar CPF e senha. Ao todo, 3,9 milhões de candidatos participaram de pelo menos um dia de prova do Enem.