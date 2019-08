Marinha e Corpo de Bombeiros retomam as buscas para achar cabo cearense no Rio de Janeiro

A Marinha do Brasil retomou nesta terça-feira (13) as buscas para encontrar o cearense André Filipe Victor Figueiredo, um cabo da Marinha de 28 anos que desapareceu depois de entrar no Lago do Amor, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Os trabalhos reiniciaram por volta das 7h e contam também com o apoio do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Marinha do Brasil, participam das buscas vários agentes da corporação. Eles utilizam botes, motos aquáticas e drone. Uma aeronave e um barco da Marinha também estão no local.

Ainda segundo a Marinha, André Filipe serve no Esquadrão VF-1, em uma unidade voltada para aviões de caça. O Corpo de Bombeiros foi chamado na tarde de domingo (11) depois que uma pessoa avistou o homem acenando pedindo por socorro.

Até a manhã desta terça-feira, apenas uma mochila com os pertences do militar foi encontrada no mar. O material foi encaminhado à 132ª Distrito Policial.

Nesta segunda-feira (2), as buscas também foram feitas com o auxílio de motos aquáticas. Amigos do militar também participam das buscas percorrendo a trilha por onde o militar passou.