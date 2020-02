Marinha do Brasil tem 66 vagas em concurso com salário de até R$ 9 mil

A Marinha do Brasil divulgou edital de concurso para o preenchimento de 66 vagas nos quadros de corpo de engenheiros, saúde, médico, cirurgião dentista e apoio à saúde. As oportunidades são para ambos os sexos e os candidatos têm de ter entre 18 e 36 anos incompletos no dia 1º de janeiro de 2021. Os salários podem chegar a R$ 9 mil.

As inscrições serão recebidas no período de 9 a 23 de março por meio da internet ou em uma das Organizações Militares da Marinha responsáveis pela execução local, nos dias úteis, das 8h30 às 16h. A taxa é de R$ 126,00.

A prova objetiva de 50 questões, além de uma redação e deve acontecer na primeira metade do mês de maio, em data ainda a ser definida pela Marinha.

Curso de formação

O candidato aprovado realizará o curso de formação de oficiais na cidade do Rio de Janeiro, ocupando inicialmente a graduação de Guarda-Marinha, com rendimentos de R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 de soldo militar, R$ 1.389,85 de adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar.

O curso tem por finalidade o preparo do candidato para o exercício de cargos e funções nas Organizações Militares da Marinha, situadas em qualquer Unidade da Federação, de acordo com as suas qualificações e atendendo à conveniência do serviço, por meio da necessária instrução militarnaval.

Vagas

Para o Quadro de Médicos, o concurso contará com 33 vagas:

Clínica Médica (18)

Cirurgia Geral (8)

Ginecologista e Obstetrícia (2)

Pediatria (2)

Radiologia (2)

Ortopedia e Traumatologia (1)

No Quadro de Cirurgião-Dentista, estão disponíveis quatro vagas:

Prótese Dentária (2)

Endodontia (1)

Patologia Bucal e Estomatologia (1)

Já para o Quadro de Apoio à Saúde, há quatro vagas:

Enfermagem (2)

Farmácia (2)

No Corpo de Engenheiros, há 25 vagas: