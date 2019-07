Marinha alerta para ventos de até 55 km/h

Fortes rajadas de vento, de até 55 km/h, devem atingir a região que abrange de Natal (RN) até São Luís (MA), segundo informações da Marinha do Brasil. O alerta vale para o período entre 21h desta quarta-feira (17) e 9h da próxima sexta-feira (19).

A Companhia dos Portos do Ceará recomenda que embarcações de pequeno porte evitem a região durante este período estabelecido. As demais embarcações devem redobrar a atenção quanto aos materiais de salvatagem, usados para primeiros socorros e, em caso de acidente, auxiliam no resgate da vítima.

Outra recomendação aos navegantes é regularmente realizar processos de manutenção no estado dos motores, do casco, da bomba de esgoto do porão, dos equipamentos de comunicação, como o rádio, e demais itens de segurança.