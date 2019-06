Manifestantes realizam ato em favor do governo Bolsonaro, reformas e decreto das armas, em Fortaleza

Grupos de apoiadores do governo Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro realizam um ato na Praça Portugal, na Aldeota, na tarde deste domingo (30), a favor da Reforma da Previdência, do pacote anticrime e do decreto das armas. Os manifestantes direcionam o protesto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a parlamentares que impuseram derrotas ao governo de Jair Bolsonaro (PSL) no Congresso.

Usando camisas com as cores da bandeira do Brasil, faixas e cartazes com palavras de apoio aos procuradores da Operação Lava-Jato, os manifestantes gritam palavras de ordem, enquanto outros apoiadores discursam para o público em cima dos carros de som ao redor da praça.

O senador Eduardo Girão é um dos criticados no ato por ter votado pela derrubada do decreto de armas no Senado. O ato teve início com uma oração pelo governo Bolsonaro, seguida do hino nacional.

Em cima do trio, representantes de movimentos de direita intercalam discursos e músicas de apoio ao governo. Sete grupos assumem a organização do evento. Movimentos Endireita Fortaleza, Conexão Patriota, Consciência Patriótica, Brasil Indignado, Brasil Conservador, Ordem e Progresso, e Instituto Democracia e Ética

Manifestações pelo Brasil

Em São Paulo, manifestantes se reúnem para ato com cinco carros de som na Av. Paulista.

No Rio, os manifestantes ocupam quatro quarteirões da orla de Copacabana e cantaram o hino nacional.

Em Brasília, manifestantes levam para a frente do Congresso Nacional bonecos infláveis gigantes representando, por exemplo, Moro, o ex-presidente Lula e o ministro do STF Gilmar Mendes.

Já em Belo Horizonte, manifestantes se reúnem na Praça da Liberdade e soltam balões.