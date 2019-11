Manchas de óleo registradas no Nordeste chegam ao litoral do Rio de Janeiro

A Marinha do Brasil registrou, nesta sexta-feira (22), a presença de pequenos fragmentos de óleo na praia de Grussaí, no município de São João da Barra, litoral do Rio de Janeiro. Os vestígios possuem cerca de 300 gramas.

O Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) analisou o material e confirmou a compatibilidade do resíduo com o óleo encontrado no Nordeste. As manchas de petróleo cru, registradas desde o dia 30 de agosto, atingiram todos os nove estados do Nordeste e o Espírito Santo, estado da região Sudeste, que faz divisa com o Rio de Janeiro.

Ainda segundo a Marinha, um agrupamento de militares realiza a limpeza e o monitoramento do local neste sábado (23). O Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), responsável pela fiscalização de todo o litoral atingido pelo óleo, conta com a presença de representantes da Marinha, da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Desde o surgimento de manchas de óleo na Paraíba, em 30 de agosto, o óleo já foi localizado em 724 localidades, segundo levantamento do Ibama divulgado nesta sexta-feira (22).

Substância tóxica

No Ceará, foram registrados três casos de intoxicação pela substância até a última quinta-feira (21), de acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará.

O Ministério da Saúde, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE), realizou alguns parâmetros para os casos de contato com o óleo. Atualmente existem três classificações: Intoxicação exógena, quando há manifestação de efeitos nocivos clínicos, Indivíduo exposto, quando uma pessoa tem contato com a substância e Caso suspeito de intoxicação, quando o indivíduo foi exposto à substância e apresenta sintomas.