Mancha Verde é a campeã do Carnaval de São Paulo em 2019

A Mancha Verde foi a campeã do desfile das escolas de samba de São Paulo. A apuração aconteceu na tarde desta terça-feira (5).

Pela primeira vez a agremiação conseguiu o título de vencedora. Em 2018, foi a terceira colocada.

A escola trouxe para a avenida um desfile sobre a princesa africana Aqualtune,avó de Zumbi dos Palmares. Durante a apresentação, foram discutidos temas como a escravidão, os direitos dos negros e das mulheres e a intolerância religiosa.

Completando o pódio, a Dragões da Real e a Rosas de Ouro conseguiram a segunda e a terceira colocações, com 269,9 pontos cada. A diferença para o desempate envolveu as notas descartadas de todos os quesitos, conforme nova regra estabelecida neste ano. Cada categoria tinha quatro jurados, mas a menor nota era sempre descartada.

Rebaixadas

Duas escolas de samba foram rebaixadas para o grupo de acesso: a Acadêmicos do Tucuruvi, com 269,2 pontos, e a Vai-Vai, com 268.8, sendo as duas últimas colocadas.