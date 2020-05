Mais 428 mortes pela Covid-19 são registradas no Brasil em 24 horas; número de óbitos chega 6,3 mil

O número de mortes em decorrência da Covid-19 continua crescendo no Brasil. De quinta para esta sexta-feira (1º), Dia do Trabalhador, mais 428 novos óbitos foram registrados no País, totalizando 6.329 vítimas da doença desde o início da pandemia no País.

Na quinta (30), o número de mortes no país era de 5.901. A quantidade de casos confirmados da doença também aumentou consideravelmente nas últimas 24 horas, passando de 85.389 (na quinta) para 91.589 (nesta sexta). Foram 6.209 novos registros da Covid-19. Com a nova marca, o Brasil se aproxima dos 100 mil casos da doença.

De acordo com o site 'Worldometers', que contabiliza as estatísticas do novo coronavírus no mundo, com base na divulgação dos ministérios da saúde dos países, o Brasil é o 10º país do mundo com mais casos confirmados da doença.

O País já ultrapassa a China em número de casos confirmados e mortes. São Paulo continua sendo o estado com a maior quantidade infectados, com 30.374, seguido do Rio de Janeiro (10.166) e Ceará, com mais de 8 mil casos.