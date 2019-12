Maior roda-gigante da América Latina é inaugurada no Rio de Janeiro

A R ioStar, maior roda gigante da América Latina, será inaugurada nesta sexta-feira (6), no Rio de Janeiro. Com ingressos já à venda para a estreia, a atração abre ao público após um ano de construção. A vista do equipamento inclui alguns dos mais famosos pontos turísticos da cidade, como a Baía de Guanabara, o Museu do Amanhã e o Cristo Rendentor.

A estrutura chama atenção de curiosos pela imponência: tem 88 metros de altura e 600 toneladas de aço, seis delas apenas de parafusos. A atração dura entre 15 e 20 minutos. Durante o trajeto, também será possível visualizar a Zona Portuária, a Cidade do Samba, a Ponte Rio-Niterói, o Pão de Açúcar, entre outros cartões postais do Rio.

A RioStar será inaugurada no dia 6 de dezembro Gabriel Barreira/G1

Oito passageiros podem ficar em cada uma das 54 gôndolas da roda gigante. Dessa forma, é possível que uma média de 432 passageiros consiga dar a volta na estrutura, por vez. A RioStar estará ativada de domingo a domingo, inclusive em feriados, das 10h às 18h.

A atração dura entre 15 e 20 minutos e tem como cenário principal a Baía de Guanabara, um dos cartões postais do Rio Gabriel Barreira/G1

Ingressos

No último dia 27, a RioStar começou a venda online antecipada de entradas para a abertura. Na compra online, é possível adquirir ingressos promocionais de R$ 49, além do combo de cabine exclusiva e entrada prioritária por R$ 290.

O acesso à RioStar é liberado para pessoas de todas as idades e disponibiliza suporte para quem tem dificuldade de locomoção. A expectativa é o recebimento de até 20 mil visitantes por dia.

No site, o desconto segue até o dia 19. Já na compra presencial, a partir do dia 6, o ingresso simples para carioca ou turista será de R$ 59 (inteira). No entanto, a partir de 20 de dezembro, o preço se tornará o mesmo para aquisição online ou presencial: R$ 49.