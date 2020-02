Lista de espera Sisu: divulgação está prevista para hoje (dia 10)

A divulgação da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020 para a convocação dos aprovados está prevista para esta segunda-feira (10). O cronograma inicial previa que a divulgação da lista ocorresse na sexta-feira (7).

A divulgação será diretamente para as instituições de ensino, que deverão convocar os candidatos aprovados. A adesão à lista de espera do Sisu iniciou em 29 de janeiro e permaneceu aberta até 4 de fevereiro.

Entenda a lista de espera

A lista de espera é um mecanismo para alocar estudantes em vagas que não foram ocupadas durante a primeira chamada. A escolha de duas opções de curso assinaladas durante o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) continua valendo.

O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. A seleção é feita com base no desempenho no Enem. Para participar é preciso ter obtido nota acima de zero na redação do Enem. Para outras informações, o candidato pode acessar https://sisu.mec.gov.br/ ou entrar em contato com a instituição escolhida.

Fonte: Bárbara Maria - Agência Educa Mais Brasil