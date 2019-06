Justiça determina prisão de filhos de deputada Flordelis por morte do pai

A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quinta-feira (20) a prisão temporária de dois filhos da deputada Flordelis (PSD-RJ) suspeitos de terem matado o próprio pai, o pastor Anderson do Carmo.

O pedido de prisão foi feito pela Polícia Civil após o filho biológico do casal Flávio dos Santos Rodrigues, 38, ter confessado participação no crime. Ele admitiu ter planejado a morte do pai e ordenado Lucas Cezar dos Santos de Souza, 18, filho adotivo do casal, a executar o crime.

A polícia ainda busca esclarecer as motivações para o crime.

Os dois já estão presos em razão de mandados de prisão expedidos sobre outras ocorrências.

O assassinato aconteceu no domingo (16), por volta de 4h, após o casal chegar de uma confraternização. A deputada contou à polícia que percebeu que o veículo dirigido por Anderson estava sendo perseguido por duas motos, em Niterói.

Ao entrarem em casa, no bairro de Pendotiba, Anderson retornou à garagem para pegar algo no carro e disparos foram ouvidos. A deputada afirmou que Anderson evitou que criminosos invadissem a casa da família. O pastor foi encontrado ferido.

"O que ele tentou foi evitar que abrissem o portão da garagem e entrassem na casa", declarou ela.

O casal teve 55 filhos, dos quais 51 são adotivos.