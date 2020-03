Justiça concede prisão domiciliar ao médium João de Deus em Goiás

A Justiça de Goiás concedeu, nesta segunda-feira (30), prisão domiciliar a João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 77 anos. A informação foi confirmada à reportagem pela defesa do médium.

A decisão de soltá-lo foi expedida pela juíza Rosângela Rodrigues Santos, da Comarca de Abadiânia (GO), a mesma que o condenou em janeiro, em razão da idade avançada e o histórico de problemas de saúde.



O advogado Marcos Maciel Lara informou à reportagem, no entanto, que aguarda o cumprimento da decisão.



João de Deus está preso desde 16 dezembro de 2018, no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional, na região metropolitana de Goiânia.



Ele já foi denunciado 14 vezes pela força-tarefa do Ministério Público (MP) de Goiás, 12 delas por crimes sexuais. Ao todo, segundo o MP, 194 mulheres já formalizaram denúncias no órgão.