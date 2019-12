Justiça autoriza emprego da Força Nacional em Mato Grosso

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública, em apoio à Secretaria de Operações Integradas do ministério, no Estado de Mato Grosso, nas ações de combate à criminalidade organizada transfronteiriça e na implementação do Programa Vigia pelo prazo de 180 dias.

A autorização consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 3. O prazo de apoio prestado pela Força Nacional poderá ser prorrogado, se necessário.

Roraima

O ministério também prorrogou por mais 60 dias, até o dia 28 de janeiro de 2020, a autorização para uso da força-tarefa de Intervenção Penitenciária no Estado de Roraima. A portaria prorrogando o prazo está no DOU.

De acordo com o texto, a autorização é "excepcional", em caráter episódico e planejado, em apoio ao governo do Estado de Roraima, para exercer atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos.