Jovens entre 20 e 29 anos devem se vacinar contra sarampo a partir desta segunda

Começa nesta segunda-feira (18) e vai até o próximo dia 30 a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O foco desta vez são jovens com idades entre 20 anos e 29 anos.

A meta é que pessoas dessa faixa etária tomem duas doses da vacina tríplice viral (caxumba, rubéola e sarampo) com intervalo mínimo de 30 dias. Só assim estarão imunizados contra a doença.

Caso o jovem tenha recebido apenas a primeira dose da vacina ao longo da sua vida, ele deverá tomar agora a segunda. É importante que ele procure uma unidade básica de saúde e leve a caderneta de vacinação para que o profissional de saúde verifique a situação. Se não houver comprovação vacinal, a pessoa receberá a primeira dose da vacina durante a campanha e a segunda será agendada.

Na primeira fase da campanha foram vacinadas no país 400 mil crianças na faixa de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, segundo o Ministério da Saúde. Até 27 de setembro, a Secretaria de Saúde do Ceará havia confirmado 5 casos de sarampo neste ano no estado. Destes, três foram registrados em Fortaleza. Os demais foram em Jaguaribe e em Sobral.

Segundo o Ministério da Saúde , outras três etapas da campanha de vacinação contra o sarampo ocorrerão em 2020. A meta é vacinar 2,6 milhões crianças na faixa prioritária e 13,6 milhões de adultos. No próximo ano (ainda sem data definida), serão contempladas pessoas de 5 a 19 anos, de 30 a 49 anos e de 50 a 59 anos.

O objetivo é interromper a circulação do vírus e garantir altas coberturas para que a proteção seja estendida à rubéola, impedindo o surgimento de casos da doença.

É recomendável que a população de 1 ano a 29 anos de idade tenha duas doses comprovadas da imunização. Entre 30 e 59 anos é preciso ter recebido pelo menos uma dose (o Ministério da Saúde faz essa mesma recomendação para pessoas de até 49 anos).

O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da tríplice aos 12 meses e aos 15 meses, quando o reforço é com a tetraviral, que protege também contra varicela. Neste ano, os bebês com menos de 12 meses também devem receber a chamada "dose zero", que não é contabilizada no calendário. A vacina é contraindicada para bebês menores de seis meses.

Diante de sintomas de sarampo, como manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal, é necessário procurar um serviço de saúde. O Dia D será no último sábado de novembro (30), quando postos de saúde e postos volantes estarão abertos para vacinação.