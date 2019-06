Jovem morre tentando fazer selfie no RJ

Um jovem morreu na manhã desta quinta-feira (20) no Rio de Janeiro após cair de uma passarela para pedestres sobre um trilho de trem enquanto tentava tirar uma selfie. De acordo com um amigo, conforme relatado pelo portal G1, ele subiu na grade de proteção para tentar fazer o registro.

"A gente estava voltando de uma festa em Madureira. Ele falou 'vamos tirar uma foto', e resolveu tirar do outro lado da grande. E com isso, levou um choque do fio no pé, As duas mãoes dele se soltaram e ele acabou batendo com a cabeça no trilho", relatou ao site.

Com a morte, de acordo com a empresa responsável por gerir a linha, a circulação de trens acabou sendo alterada. A queda aconteceu a cerca de 300m da estação Riachuelo, na Zona Norte da cidade. Por volta de 10h30, o corpo continuava no local aguardando perícia e remoção, o que forçou o desvio dos trens para uma linha paralela.