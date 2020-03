Jornalista que apresentou JN está curado do coronavírus e recebe alta: 'Venci a batalha'

O jornalista do Piauí que participou do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional Marcelo Magno, 37, está curado do coronavírus. Após passar 12 dias no hospital, ele recebeu alta na tarde desta sexta-feira (27) de hospital de Teresina (PI).



De acordo com boletim médico, o paciente "encontra-se em bom estado geral, mantendo sinais vitais normais. Apresentou resultado de exame negativo após o tratamento instituído".



Pelas redes sociais, Magno falou que o tratamento foi intenso e que ele contou com as orações de todo o Brasil. "Fiquei surpreso com as manifestações. Estou emocionado e com voz embargada. Foram oito dias na UTI e seis dias entubado", disse.



Em outro trecho de vídeo publicado, Magno diz que voltou mais forte. "Foi uma missão que Deus me deu e com ajuda dele eu consegui vencer a batalha. Primeira coisa que queria fazer era abraçar a minha família."



Magno chegou a respirar com ajuda de aparelhos antes de ir se recuperando aos poucos.



Ele também posou junto da equipe médica que o salvou para agradecer pelos serviços prestados.