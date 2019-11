Jornalista Augusto Nunes agride Glenn Greenwald, que revida

O jornalista Augusto Nunes agrediu com um soco o também jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil, durante o programa Pânico, da rádio Jovem Pan, nesta quinta-feira (7).

Os dois iniciaram uma dura discussão quando Glenn chamou Nunes de covarde, que partiu para a agressão física. "Você é um covarde, Augusto Nunes. Você é um covarde", disse Glenn.

Nunes responde: "Se falar em covarde... Eu vou te mostrar [nesse momento, Augusto agride Glenn.] Eu te mostro o que é covarde. Eu te mostro quem tem coragem [inaudível]. Eu te mostro quem tem."

Glenn, em seguida, parte para cima e tenta acertar um soco no rosto de Nunes.

Greenwald é fundador do The Intercept Brasil, site que tem publicado uma série de reportagens baseadas em mensagens trocadas no aplicativo Telegram por procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sergio Moro, hoje ministro da Justiça.

Confira abaixo o que eles disseram antes das agressões físicas:

Glenn - Eu acredito [em] fazer diálogo com qualquer um, inclusive com Augusto Nunes. [...] Mas tem limites. E nós temos muitas divergências políticas. Eu não tenho problema nenhum em ser criticado por meu trabalho. Eu critico ele também. Mas o que ele fez, ele disse neste canal, Jovem Pan, foi a coisa mais feia e mais suja que eu vi na minha carreira como jornalista. [...] Ele disse que um juiz de menores deveria investigar nossos filhos e decidir se nós deveríamos perder nossos filhos, se eles deveriam voltar para um abrigo, com base nenhuma. Acusando que nós estamos abandonando, fazendo negligência com nossos filhos. A coisa mais nojenta que eu vi na minha vida. Eu quero saber se você acredita ainda que um juiz de menores deveria investigar nossa família, com possibilidade de tirar nossos filhos da nossa casa e voltar eles para o abrigo, sem pai, sem mãe, sem família nenhuma. Você acredita nisso?

Augusto - Essa é a prova de que o Brasil criou o faroeste à brasileira, né? Quem tem que se explicar é quem comete crimes que fica cobrando quem age honestamente. Ouçam o que eu disse. Primeiro vocês vão perceber que ele ainda não sabe identificar ironias. Não sabe identificar um ataque bem-humorado. E eu convido ele a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso. Eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília, ele passa o tempo todo lidando com material roubado. E eu falei: quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso. É isso.

Glenn - Você é um covarde, você é um covarde. Eu vou falar por que você é um covarde.

Augusto - Não fala de covardia comigo.

Glenn - Você é um covarde, Augusto Nunes. Você é um covarde.

Augusto - Se falar em covarde... Eu vou te mostrar. [Nesse momento, Augusto agride Glenn.] Eu te mostro o que é covarde. Eu te mostro quem tem coragem [inaudível]. Eu te mostro quem tem.