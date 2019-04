Jacaré morre após engolir anzóis em lagoa de Goiás

Um jacaré morreu, nesta quarta, em Goiás, após ser submetido a uma cirurgia para retirada de linha com anzóis, que perfuraram a boca e o estômago do réptil. Também formam encontrados dentro do estômago do animal pedaços de plástico, tampas de refrigerante e couro de cachorro.

>Jacaré na piscina de mansão é capturado em Brasília; vídeo

O caso ocorreu em Lagoa Grande, município goiano de Porangatu. O bicho foi achado preso na linha com anzóis às margens da lagoa, onde a pesca é proibida. Uma clínica veterinária tentou salvá-lo. O jacaré recebeu antibióticos, mas não conseguiu se recuperar das lesões.

A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Porangatu informou ao G1 que pessoas vão até a lagoa de madrugada e jogam linha espinhel com isca para capturar peixe da espécie pirarucu, comum no local.

Salvador

Um jacaré foi capturado, na última terça-feira, no meio da avenida que liga a BR-324 à orla de Salvador, informou o G1. O réptil foi resgatado pela Polícia de Proteção Ambiental. Foi constatado que o animal apresentava ferimentos, provavelmente foi atingido por um veículo. O jacaré foi tratado e levado para o Zoológico de Salvador, no bairro de Ondina.