Isenção da taxa de inscrição de Enem 2019 já pode ser solicitada

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 só vai acontecer em novembro. Entretanto, quem pretende fazer a prova já deve ficar atento aos prazos. Nesta segunda-feira (01), começa o período para solicitar isenção da taxa de inscrição do Exame. Na edição de 2018, o valor era de R$82. Neste ano, a taxa a ser paga será de R$85. Quem atender aos critérios exigidos pode solicitar o não pagamento na Página do Participantes, até o dia 10 de abril.

Agora também é hora de apresentar justificativa da ausência - os estudantes isentos no ano passado que faltaram o exame podem solicitar novamente a isenção, caso desejem fazer as provas este ano. Se a solicitação for negada ainda é possível recorrer da decisão. O prazo para esse procedimento vai de 22 a 26 de abril e também deve ser feito na Página do Participante.

A nota obtida no Enem pode ser utilizada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas de Ensino Superior, no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que financia cursos em universidades privadas, e no programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo.

