Inscrições do Encceja 2019 começam 20 de maio

O cronograma do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019 foi disponibilizado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (8). Gratuitas, as inscrições começarão em 20 de maio e serão encerradas no dia 31 do mesmo mês. As provas serão aplicadas em 25 de agosto, em dois turnos, nos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal.

No mesmo período de inscrição, os participantes que precisarão de atendimento especializado devem fazer a solicitação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), realizador do exame. O atendimento por nome social, específico para transexuais e travestis, deverá ser solicitado posteriormente, entre 03 e 07 de junho de 2019.

Provas do Encceja 2019

As provas do Encceja 2019 serão aplicadas para participantes que desejam ser avaliados de acordo com o nível fundamental e o nível médio, com idades mínimas, respectivamente, de 15 anos e 18 anos no dia de realização do exame. Podem se inscrever pessoas que não finalizaram os estudos no período regular que desejam obter a proficiência ou a certificação. Confira abaixo quais são as disciplinas cobradas em cada prova:

Encceja Ensino Fundamental

• Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação

• Matemática;

• História e Geografia

• Ciências Naturais.

Encceja Ensino Médio

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;

• Matemática e suas Tecnologias;

• Ciências Humanas e suas Tecnologias;

• Ciências da Natureza e suas Tecnologias.