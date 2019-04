Inep garante uso do nome social durante a realização do Enem 2019

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) instituiu o uso do atendimento pelo nome social no Enem 2019. Com isso, pessoas travestis e transexuais (aquelas que não se identificam com o seu sexo biológico) podem solicitar o uso do nome social que preferem ser chamadas cotidianamente. A medida garante direitos iguais para todos os participantes.

Os participantes terão entre os dias 20 e 24 de maio para fazer a solicitação no sistema do Enem. Antes disso, o candidato deve realizar a inscrição que começa no dia 6 de maio e segue até às 23h59 do dia 17 do mesmo mês. O resultado da análise de solicitação pode ser consultado na página do participante a partir do dia 10 de junho. As provas do Enem serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Veja como solicitar o nome social no Enem 2019

Na data prevista em Edital, o participante deve acessar o endereço <enem.inep.gov.br/participante> e apresentar documentos que comprovem a condição que o motiva. Os documentos necessários são:

• Fotografia atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem o uso de óculos escuros e acessórios, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

• Cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação oficial com foto.

Serão aceitos somente documentos nos formatos PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2MB.

Enem 2019

O Enem 2019 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro em todas as regiões do país. Com o resultado da avaliação o candidato poderá pleitear vagas no ensino superior com benefícios estudantis. Com o Programa Universidade para Todos (Prouni) é possível obter bolsa de estudo integral ou parcial, já o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) funcionam como uma espécie de empréstimo para utilizar durante a graduação. Além disso, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é a oportunidade para universidades públicas. A nota do Enem também substitui o vestibular de universidades portuguesas.