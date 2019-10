Imagem de menino nordestino manchado de petróleo dentro de mar viraliza no mundo

A imagem do menino Everton Miguel dos Anjos, de 13 anos, em meio ao óleo que atingiu a praia Pedra do Xaréu, no Cabo de Santo Agostinho (PE), viralizou, nesta sexta-feira, como símbolo do desastre ambiental no Nordeste. As manchas de petróleo já atingiram mais de 230 localidades na região.

"Quando vi o óleo, pensei em várias coisas. Na tristeza, no trabalho da minha mãe e em ajudar”, contou o menino em entrevista ao G1. Everton faltou à escola para ajudar a mãe Ivaneide de Oliveira no bar à beira-mar, única fonte de renda da família.

Everton se integrou à força-tarefa montada às pressas para conter o óleo na Pedra do Xaréu, relatou o G1.

A imagem, feita pelo fotógrafo Leo Malafaia, foi reproduzida no mundo inteiro pela agência de notícias francesa France Presse.