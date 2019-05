Identificados suspeitos de assassinar catador cearense na Grande SP

A Polícia Civil de São Paulo identificou as duas pessoas suspeitas de terem participado do assassinado do catador de papelão cearense Sebastião Lopes, em Santo André (SP), no último dia 11.

Na tarde de segunda-feira (20), equipes de investigadores realizaram diligências de busca e apreensão em endereços ligados a esses dois suspeitos. Ambos estão foragidos.

A identidade dos dois ainda não foi revelada, mas um deles seria a pessoa que atirou várias vezes contra a vítima e o outro seria o motorista e proprietário da Mercedes usada pelos criminosos na noite do crime.

O crime ocorreu rua Visconde de Mauá e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram um homem de altura mediada, de camiseta e boné, descer do banco do passageiro de um carro de luxo, aparentemente uma Mercedes de cor prata, e caminhar em direção a Sebastião e começa a atirar.

Câmeras de segurança registraram o crime Foto: Reprodução

Após ser baleada, a vítima tentou fugir do algoz, mas correu poucos metros antes de cair na calçada e o criminoso voltou para o carro correndo. Sebastião chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Outro vídeo das câmeras de segurança mostra que o veículo suspeito passou pelo local e avistou o morador de rua cerca de dez minutos antes de cometer o crime.

Vizinhança

Os vizinhos que conheciam Sebastião, ouvidos pelo G1, contaram que o catador cearense era uma pessoa tranquila. A gerente de pet shop Adriana Ferreira Sales é moradora da região há 20 anos e disse que Sebastião trabalhava como catador de lixos recicláveis. “Ele bebia só, mas não mexia com ninguém, não roubava, ele trabalhava honestamente”.

Segundo o aposentado Jobson Silva Santos, ele tinha o hábito de pedir comida e dinheiro. “Não tinha briga com ninguém. Não dá para entender como que o cara fez uma coisa dessa com aquele homem. Não dá. Covardia”.