Homem pego tentando fugir da cadeia vestido de mulher é encontrado morto em Bangu 1

O traficante Clauvino da Silva, pego tentando fugir da cadeia vestido de mulher no último sábado (3), foi encontrado morto na manhã desta terça (6) em sua cela no presídio de segurança máxima Bangu 1, no Rio de Janeiro. Conhecido como "Baixinho", o detento teria se enforcado com um lençol, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. As informações são do portal G1.

Segundo a secretaria, todas as celas da unidade são individuais. O registro de ocorrência será feito pelo Corpo de Bombeiros. Também será instaurada uma sindicância para apurar os fatos.

Clauvino cumpria pena de 73 anos e 10 meses de prisão. A tentativa de fuga da semana passada não havia sido a primeira: em fevereiro de 2013, Baixinho foi um dos 31 detentos que fugiram do Instituto Penal Vicente Piragibe, em Gericinó.