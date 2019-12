Homem atira contra ex-colegas de trabalho e mata dois na zona sul de SP

Um homem, que não ainda teve a identidade informada pela polícia, atirou contra ex-colegas de trabalho, no fim da tarde desta sexta-feira (20), em uma empresa de informática no bairro da Saúde (zona sul da capital paulista). Duas pessoas, ainda sem informações, morreram.

O acusado teria reagido à chegada da Polícia Militar. Ele atirou contra os policiais, acabou ferido e foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e pela equipe do helicóptero Águia, da própria PM. Seu estado de saúde não foi informado.

Segundo a polícia, o homem foi ao local com a intenção de ferir as pessoas. O motivo do crime, de acordo com a PM, seria o fato de ele ter sido demitido da empresa, onde teria tido problemas com uma namorada.

As vítimas morreram no local, na altura do número 660 da rua Luis Góis. O estado de saúde dele não havia sido informado até a publicação desta reportagem.