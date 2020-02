Heineken retira lotes do mercado por soltar pedaços de vidro ao abrir

O grupo Heineken no Brasil anunciou nesta sexta-feira (14) o recall voluntário de lotes de garrafas long neck de cerveja.

De acordo com um comunicado, a empresa disse que foi identificada uma "pequena alteração" nas garrafas de 330 ml desses lotes. Ela pode fazer com que "uma pequena lasca de vidro se desprenda do bocal no momento da abertura, o que poderá ocasionar lesões ou ingestão acidental".

"A alteração está totalmente restrita à garrafa, sem nenhum impacto no líquido", segundo o texto.

O recall acontece a pouco mais de uma semana do carnaval, quando o consumo de cerveja aumenta no país.

A Heineken afirma que o problema foi encontrado em "menos de 0,3%" das garrafas nos lotes afetados. As long necks que fazem parte do recall têm, na parte inferior, um alto-relevo com as letras "CH".

A quem comprou cervejas desses lotes, a empresa orienta abrir a garrafa com cuidado, seguindo as instruções na embalagem.