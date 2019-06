Governo federal lança pacote de ações em favor de Brumadinho

O governo federal lançou na sexta-feira (14) um pacote de medidas, em parceira com a iniciativa privada e o terceiro setor, para a reconstrução de Brumadinho (MG), a recuperação da atividade econômica e ao resgate da autoestima da comunidade atingida pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em 25 de janeiro deste ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, a Aliança por Brumadinho inclui ações nas áreas de desenvolvimento social, educação, saúde, cultura, esporte, infraestrutura, meio ambiente e segurança pública.

O ministro Osmar Terra assinou nesta sexta-feira o termo que oficializa a parceria, durante solenidade de inauguração da Estação Cidadania, em Brumadinho. A estrutura, que oferece espaço para atividades de cultura, educação, esporte, formação e assistência social, faz parte do conjunto de ações do governo federal pelo município mineiro.

Terra destacou que a aliança mostra a capacidade da sociedade brasileira de se unir para superar uma tragédia. "Em parceria com o governo de Minas Gerais e a prefeitura, queremos transformar Brumadinho em um piloto de superação, de cidade-modelo em todos os programas do governo federal. Em todas as áreas vai haver um avanço, sempre contando com a parceria da iniciativa privada", disse em nota divulgada pelo ministério.