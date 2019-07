Governo do Pará transfere líderes do confronto em Altamira

Um dia depois do confronto entre o Comando Classe A (CCA) e o Comando Vermelho (CV), no presídio de Altamira, no oeste paraense, que deixou 57 mortos, já foram para Belém mais quatro dos 16 detentos apontados como líderes do massacre ocorrido na segunda-feira (29), no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRA).

Os presos Edicley Lima Silva, Melzemias Pereira Ribeiro, Hildson Alves da Silva e Marcos Vinícius Nonato de Souza, o Bananada, seguem de avião para a capital paraense, onde, segundo informações do governo do Pará, serão encaminhados para outra penitenciária até determinação de nova transferência para outro estado.

Fotografia aérea de Centro de Recuperação Regional de Altamira onde ocorreu o confronto Agência Brasil

Segundo entendimentos do governador Helder Barbalho com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, dez desses 16 detentos serão transferidos para penitenciárias federais. Até o momento, já foram realizadas sete transferências. A expectativa é de que outros nove detentos embarquem ainda hoje para a capital paraense, e os 30 restantes seguirão para outras unidades prisionais.

Identificação

Peritos criminais e médicos legistas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), da unidade de Altamira, trabalham na identificação dos 57 detentos mortos no confronto. Um perito odontologista forense de Belém e uma equipe de peritos criminais do Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística (IC) também chegarão hoje a Altamira para ajudar na realização dos exames de DNA, que ajudarão no trabalho.

As transferências, que iniciaram por volta das 9h30, devem ser concluídas até quarta-feira (31) Agência Pará

Assistência

Os familiares dos detentos mortos no confronto estão sendo atendidos por uma equipe multidisciplinar, formada por cinco médicos, quatro psicólogos, cinco assistentes sociais e quatro enfermeiros, além de profissionais auxiliares da Secretária de Saúde do Estado.

Abaixo, a lista com os nomes dos 46 presos envolvidos no confronto:

1 - Luziel Barbosa

2 - Renilson de Paula Alves

3 - Ezequias Santana da Conceição

4 - Edicley Lima Silva

5 - Melzemias Pereira Ribeiro

6 - Hildson Alves da Silva

7 - Marcos Vinícius Nonato de Souza

8 - Dhonleno Nunes Amaral

9 - Maciel de Deus Barroso

10 - Joel Albuquerque do Nascimento

11 - Mauro Fernandes de Souza

12 - Mateus Soares de Souza

13 - Robson da Silva Vieira

14 - Samuel Pereira de Andrade

15 - Cleone Cruz da Silva

16 - Avilson Lopes de Abade Espíndola

17 - Lucas Gomes de Oliveira

18 - Reiris Silva de Souza

19 - Ozeias Oliveira Souza

20 - Antônio Carlos de Souza

21 - Werik de Sousa Lima

22 - Marlisson Duarte de Brito

23 - Lucas Oliveira de Almeida

24 - Marcelo Teixeira Pereira

25 - Cirineu dos Santos Gomes

26 - Elimar Salustiano de Sousa

27 - José Ítalo Meireles Oliveira

28 - José Marcos Reis da Silva

29 - Geniel Moia da Costa

30 - Marlon Ribeiro Gomes

31 - Dhenison de Souza Ferreira

32 - William Pereira da Silva

33 - Willkiner Thiago Alves Dias

34 - Valdenildo Moreira Mendes

35 - Keven Loureiro Monteiro

36 - Romary dos Santos

37 - Marcos dos Santos da Silva

38 - Jefferson dos Santos Costa

39 - Bueno Victor da Silva Gomes

40 - Bruno Tulio Mendes David

41 - Sued Farias Guimarães Júnior

42 - Joerbert dos Santos Guimarães

43 - Higo Blando Veiga Vieira

44 - Jefferson Alves Souza

45 - Jackson Silva Lemos

46 - Sidicley Queiroz da Silva