Goiás registra 1ª morte por Covid-19 no Centro-Oeste; todas as regiões registram óbitos pela doença

Goiás confirmou, na manhã desta quinta-feira (26), a primeira morte devido ao novo coronavírus na região Centro-Oeste do país. Com esse caso, todas as regiões do país têm mortos pela doença. Além desse caso, 48 mortes ocorreram em São Paulo, seis no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul, uma no Pernambuco e uma no Amazonas.

A vítima é uma mulher de 66 anos, de Luziânia, que tinha histórico de hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e que teve dengue recentemente.

A confirmação foi feita pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), em redes sociais. A vítima, que estava internada em Luziânia, chegou a ser transferida para Goiânia, mas não resistiu.



"Dia triste. Goiás registrou 1ª morte por coronavírus [...] Meus pêsames e todo apoio e solidariedade à família. Que Deus conforte o coração de todos", escreveu Caiado.

Dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás apontam que, até a manhã desta quinta-feira, havia 35 casos confirmados de Covid-19 no estado, a maioria deles em Goiânia (15).

Outras oito cidades também já têm casos da doença: Rio Verde (6), Anápolis (3), Aparecida de Goiânia e Valparaíso de Goiás (2 em cada), Jataí, Catalão, Silvânia e Luziânia (1 em cada). Há, ainda, outros três casos confirmados em laboratório particular que aguardam a atualização do local de residência.