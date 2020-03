Fronteiras do Brasil com Paraguai e Venezuela estão parcialmente fechadas em combate ao coronavírus

A pandemia do novo coronavírus teve impacto nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Venezuela. A Ponte Internacional da Amizade, que liga a Ciudad del Este à Foz do Iguaçu, no Brasil, foi fechada pelo Governo Paraguaio a partir de 0h desta quarta-feira (18). Em relação à divisa com a Venezuela, o presidente Jair Bolsonaro anunciou fechamento parcial da fronteira de Roraima, impedindo a circulação de pessoas. As informações são do portal G1.

Segundo a migração paraguaia, estrangeiros que moram no país e paraguaios não podem passar pela ponte da amizade em direção ao Brasil. Contudo, podem passar pela ponte os turistas sem documento paraguaios, veículos com mercadorias e paraguaios que fazem tratamento no Brasil. Só podem entrar no Paraguai os moradores do país.

Sobre a divisa com a Venezuela, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à imprensa, na última terça-feira (17), que publicará no "Diário Oficial da União" o fechamento especial da fronteira com a Venezuela em Roraima. A passagem de pessoas será proibida e o tráfego de mercadorias continuará a ocorrer.

"Se você fecha o tráfego com a Venezuela, a economia de Roraima desanca. Não tem como tomar medidas radicais. Não vai dar certo", afirmou o presidente na entrevista.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

Em mais recente balanço, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) confirmou 11 casos de coronavírus no Ceará.

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.