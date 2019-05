Frentista que disparou jato de combustível em ladrão é baleado em nova tentativa de assalto 

No início de maio, em uma tentativa de assalto, um frentista de um posto de combustível, em Parintins, Interior do Amazonas, se defendeu de uma tentativa de assalto atirando jatos de gasolina nos bandidos. Desta vez, em nova ação de assaltantes, o funcionário do estabelecimento foi baleado, mais uma vez, tentando defender o local de trabalho.

Ele foi baleado na noite de sexta-feira (24), no mesmo posto de combustível, em uma das principais avenidas da cidade. O homem foi ferido no braço, mas de acordo com a Polícia, o quadro de saúde dele é estável.

Frentista reage e frustra assalto com disparos de jatos de gasolina, no Amazonas

Policiais que atenderam ao chamado acreditam que o crime teria sido ocasionado por vingança ao assalto frustrado no dia 9 de maio.

As imagens da câmera de segurança do estabelecimento registraram o momento da ação criminosa. Após abastecer a motocicleta, um homem anuncia o assalto. O frentista e uma colega de, no momento da abordagem, afirmam que não têm dinheiro e se afastam do assaltante, que dispara dois tiros contra eles.

A Polícia Militar acredita que o autor dos disparos seja um homem de 19 anos, suspeito de envolvimento em um assassinato ocorrido no ano passado. O bandido fugiu do local sem levar qualquer objeto ou dinheiro.